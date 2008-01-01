Дизайн и ремонт квартир под ключ в Санкт-Петербурге

Ремонт квартир СПБ Ремстарт

Ремонт квартиры в Санкт-Петербурге с преимущесвами

 

Начнем работу без предоплаты через 1–2 дня после согласования проекта

 

Воплотите в реальность свои мечты – закажите ремонт квартиры под ключ в нашей компании «Ремстарт», учтем каждое ваше пожелание.

Справимся с любой задачей за счет своего профессионализма, работаем с 2008 года – в портфолио более 1400 проектов.

При необходимости сделаем удаленный ремонт квартиры в СПб и ЛО – вам не придется приезжать на объект, будем отправлять отчеты и фотографии по электронной почте.

Ремонт квартиры без хлопот – выполним все необходимые работы

Оцените преимущества сотрудничества с нами

Приступаем к работе в день обращения
Приступаем к работе в день обращения

Получите смету на ремонт квартиры под ключ в течение 24 часов – если проект вас устроит, начнем его реализацию уже через 1–2 дня. На все потребуется от 25 до 45 дней в зависимости от сложности поставленных задач.

Соблюдаем сроки выполнения заказа
Соблюдаем сроки выполнения заказа

Стройте планы – сдадим объект к согласованной дате, иначе заплатим вам пенни за каждый день просрочки. Предупредим, если возникнут форс-мажорные обстоятельства – например, задержка с поставкой материалов.

Даем гарантии по договору
Даем гарантии по договору

Будьте уверены в качестве ремонта квартиры – предоставляем официальную гарантию по условиям договора, поскольку четко соблюдаем технологии, строительные нормы и правила. Если вдруг ошибемся, исправим за свой счет.

Помогаем приобрести материалы
Помогаем приобрести материалы

Избавьте себя от бесконечных поездок по строительным магазинам – выберите материалы из предложенных нами вариантов, приобретем их в СТД «Петрович» с максимальной корпоративной скидкой.

Делаем персональные скидки
Делаем персональные скидки

Сэкономьте на уборке квартиры после ремонта – бесплатно наведем образцовый порядок. Узнайте у замерщика и менеджера об остальных наших акциях: дарим дисконтные карты, делаем скидки на различные услуги – подробнее>>

Информируем о ходе ремонта
Информируем о ходе ремонта

Получайте еженедельные отчеты о проделанной нами работе и задавайте волнующие вас вопросы по ремонту квартиры.Для удобства закрепим за вашим объектом одного прораба, который будет всегда на связи.

Цены на ремонт квартир под ключ от 2 900 рублей за 1 м²

Зафиксируем согласованную стоимость в договоре

Итоговая цена ремонта квартиры под ключ рассчитывается индивидуально – сумма напрямую зависит от объема и сложности поставленных задач.

Подготовим точную смету с учетом скидок в течение дня после выполнения замеров: согласованная сумма гарантировано не изменится после завершения работ, поскольку мы укажем ее в официальном договоре.

 

Тарифы на ремонт квартир в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

«Недорогой»
«Недорогой»
от 2900р/м2
ДИЗАЙН ПРОЕКТ
- Без дизайн проекта
СТЕНЫ
- Грунтовка поверхностей
- Частичная штукатурка
- Штукатурка (визуальная)
- Финишная шпаклевка 2 слоя
- Наклейка простых обоев
ВАННАЯ
- Изготовление коробов ГКЛ
- Отделка панелями ПВХ
- Укладка недорогого кафеля
- Сантехнический люк ПВХ
- Вентиляционная решетка
ПОТОЛОК
- Натяжной потолок обычный
ПОЛЫ
- Настил линолеума
- Настил ламината
- Монтаж ПВХ плинтуса
ОКНО, ЛОДЖИЯ
- Не предусмотрено
ЭЛЕКТРИКА
- Замена розеток / выключателей
- Прокладка кабеля TV интернет
САНТЕХНИКА
- Водопровод (тройниковый)
- Без штробления стен
- Установка ванной (станд.)
- Установка душевой кабины
- Установка унитаза (станд.)
- Смесители, раковина обычная
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«Стандарт»
«Стандарт»
от 4100р/м2
ДИЗАЙН ПРОЕКТ
- Без дизайн проекта
СТЕНЫ
- Грунтовка поверхностей
- Штукатурка стен (под правило)
- Штукатурка стен (по маякам)
- Финишная шпаклевка 2 слоя
- Наклейка разнообразных обоев
- Покраска с защитой от трещин
ВАННАЯ
- Изготовление коробов ГКЛ
- Укладка кафельной плитки
- Сантехнический люк ПВХ
- Принудительный вентилятор
ПОТОЛОК
- Натяжной потолок обычный
- Отделка и покраска потолка
ПОЛЫ
- Выравнивание ровнителем
- Настил линолеума
- Настил ламината
- Настил паркетной доски
- Укладка кафеля обычного
ОКНО, ЛОДЖИЯ
- Изготовление откосов
- Монтаж ПВХ подоконников
- Укладка кафеля на пол
ЭЛЕКТРИКА
- Замена розеток / выключателей
- Прокладка кабеля TV интернет
- Перенос электророзеток
- Частичная замена проводки
- Штробление стен под кабель
САНТЕХНИКА
- Водопровод (коллекторный)
- Штробление стен под трубы
- Замена полотенцесушителя
- Перенос счетчиков водоучета
- Фильтры грубой очистки
- Редуктор давления
- Обратные клапана
- Установка ванной (станд.)
- Установка душевой кабины
- Установка унитаза (станд.)
- Смесители, раковина обычная
получить консультацию
«Комфорт»
«Комфорт»
от 5500р/м2
ДИЗАЙН ПРОЕКТ
- По желанию клиента
СТЕНЫ
- Перенос перегородок
- Грунтовка поверхностей
- Штукатурка стен (по маякам)
- Финишная шпаклевка 2 слоя
- Наклейка разнообразных обоев
- Покраска с защитой от трещин
- Декоративный клинкерный кирпич
ВАННАЯ
- Обработка стен антисептиком
- Гидроизоляция от протечек
- Изготовление коробов ГКЛ
- Укладка кафельной плитки
- Укладка керамогранита
- Монтаж теплого пола
- Сантехнический люк с кафелем
- Принудительный вентилятор
ПОТОЛОК
- Натяжной потолок обычный
- Отделка и покраска потолка
- Двухуровневые конструкции
- Системы светодиодной подсветки
- Потолки с фотопечатью
- Звукоизоляция потолка
- Потолочные галтели (молдинги)
ПОЛЫ
- Выравнивание ровнителем
- Настил ламината
- Настил паркетной доски
- Кварц виниловая плитка
- Укладка кафеля обычного
- Укладка керамогранита
- Настил инженерной доски
ОКНО, ЛОДЖИЯ
- Изготовление откосов
- Монтаж ПВХ подоконников
- Укладка кафеля на пол
- Отделка лоджии
ЭЛЕКТРИКА
- Замена розеток / выключателей
- Прокладка кабеля TV интернет
- Перенос электророзеток
- Полная замена проводки
- Штробление стен под кабель
- Замена автоматов защиты УЗО
- Углубление электрощита в стену
- Монтаж теплых полов
- Рамочные розетки / выключатели
САНТЕХНИКА
- Водопровод (коллекторный)
- Штробление стен под трубы
- Замена полотенцесушителя
- Перенос счетчиков водоучета
- Фильтры грубой очистки
- Фильтры тонкой очистки
- Редуктор давления
- Обратные клапана
- Манометры давления
- Монтаж водонагревателя
- Установка ванной (станд.)
- Установка душевой кабины
- Установка ванной с массажем
- Смесители, раковина обычная
- Защита от протечек
- Скрытая инсталляция
получить консультацию
«Элитный»
«Элитный»
от 8000р
ДИЗАЙН ПРОЕКТ
- Только по дизайн проекту
СТЕНЫ
- Перенос перегородок
- Грунтовка поверхностей
- Штукатурка стен (по маякам)
- Финишная шпаклевка 3 слоя
- Дизайнерские обои «Премиум»
- Защита стен от трещин
- Декоративный камень, кирпич
- Декоративная штукатурка
- Бархатная, шёлковая краска
- Настенные фрески
- Настенный багет, молдинги
- Художественная роспись, лепнина
ВАННАЯ
- Обработка стен антисептиком
- Гидроизоляция от протечек
- Изготовление коробов ГКЛ
- Укладка дизайнерского кафеля
- Укладка керамогранита «Премиум»
- Монтаж теплого пола
- Сантехнический люк с кафелем
- Принудительный вентилятор
- Мозаика, настенные пано
- Мрамор, покрытия «Премиум»
ПОТОЛОК
- Отделка и покраска потолка
- Двухуровневые конструкции
- Системы светодиодной подсветки
- Потолки с фотопечатью
- Звукоизоляция потолка
- Тканевые натяжные потолки
- Сложные дизайнерские решения
- Дизайнерские молдинги, декор
ПОЛЫ
- Выравнивание ровнителем
- Настил ламината
- Настил паркетной доски
- Пробковые покрытия
- Щитовой паркет
- Укладка кафеля обычного
- Укладка керамогранита
- Настил инженерной доски
- Паркет, покрытия «Премиум»
- Наливные 3D полы
ОКНО, ЛОДЖИЯ
- Изготовление откосов
- Подоконники из камня
- Укладка кафеля на пол
- Отделка лоджии
- Утепление, теплый пол
ЭЛЕКТРИКА
- Замена розеток / выключателей
- Прокладка кабеля TV интернет
- Перенос электророзеток
- Полная замена проводки
- Штробление стен под кабель
- Замена автоматов защиты УЗО
- Углубление электрощита в стену
- Монтаж теплых полов
- Дизайнерское освещение
- Рамочные розетки / выключатели
- Система переключателей и ДУ
САНТЕХНИКА
- Водопровод (коллекторный)
- Водопровод (Rehau / Gibax)
- Штробление стен под трубы
- Замена полотенцесушителя
- Перенос счетчиков водоучета
- Фильтры грубой очистки
- Фильтры тонкой очистки
- Редуктор давления
- Обратные клапана
- Манометры давления
- Монтаж водонагревателя
- Установка ванной «Премиум»
- Установка душевой кабины
- Установка ванной с массажем
- Установка унитаза «Премиум»
- Смесители, тропический душ
- Раковины с тумбами, столешницы
- Защита от протечек
- Скрытая инсталляция
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Дополнительные услуги по ремонту квартир:

Помощь в приемке
Ремонт в новостройках
Ремонт вторичного жилья
Дизайн интерьера

Оцените качество ремонта квартир в СПб и ЛО

Более 1 400 реализованных проектов за 11 лет

Выполняем ремонт квартир в Санкт-Петербурге и ближайших городах Ленинградской области – Кудрово, Сертолово, Парнасе, Буграх, Янино, Пушкине, Девяткино, Новом Мурино, Шушары и Горелово.

Все строго в соответствии с согласованным дизайн-проектом: подбираем наиболее подходящие материалы и мебель, учитываем расположение предметов интерьера и электроприборов. Поэтому результат вам понравится.

 

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Дизайнерский ремонт квартир СПБ Ремстарт Ремонт в новостройке по дизайн проекту Ремстарт

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Дизайнерский ремонт квартиры СПБ Ремонт по дизайн проекту СПБ

Больше примеров ремонта квартир под ключ>>

 

Безупречный ремонт квартир под ключ – делаем как для себя

Не переживайте за качество ремонта – тщательно соблюдаем действующие строительные нормы и правила, учитываем технологические требования. Благодаря этому в вашей квартире будет комфортно и красиво: ламинат и плитка лягут идеально ровно, розеток хватит для всей бытовой техники, останется достаточно места под предусмотренную мебель.

Ремонтом займутся надежные специалисты, которые работают аккуратно и быстро: за более чем 11 лет мы сформировали хороший коллектив.

В штате нашей компании «Ремстрарт» только опытные мастера со стажем минимум от 3 лет – дизайнеры, проектировщики, маляры, плиточники, электрики, сантехники и прорабы.

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Отзывы клиентов подтверждают наше мастерство

Получаем благодарности от каждого заказчика:

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Обращайтесь, начнем ремонт квартиры без предоплаты

Расчет производится поэтапно – предложим удобную для вас схему

Обсуждаем проект
Обсуждаем проект
Оставьте заявку – перезвоним, ответим на ваши вопросы и согласуем удобное время для выполнения замеров.
Выполняем замеры
Выполняем замеры
Встретьте нашего специалиста – он проконсультирует вас и соберет необходимую информацию для подготовки сметы.
Согласовываем смету
Согласовываем смету
Получите расчеты в течение 24 часов – укажем цену на ремонт вашей квартиры под ключ с учетом всех действующих скидок и акций.
Начинаем ремонт
Начинаем ремонт
Одобрите проект, в течение 1–2 дней мы приступим к работам. Будем отправлять вам фотоотчеты после завершения каждого этапа.
Поможем с материалом
Поможем с материалом
Персональный прораб сделает расчет количества чернового материала и подскажет - сколько и чего нужно для чистового ремонта.
Сдаем объект
Сдаем объект
Примите работу и окончательно рассчитайтесь с нашей компанией. Будем благодарны за отзыв – нам важно мнение клиентов.
Начните ремонт с «Ремстарт»

Вызовите мастера для бесплатного составления сметы,
он приедет, проконсультирует и составит смету,
сумма которой будет прописана в договоре

Ответы на популярные вопросы
Почему вам можно доверять?
Заключим с вами официальный договор, в котором будут указаны сроки и стоимость проведения работ. А также предоставим официальную гарантию на срок до 3 лет – если что-либо пойдет не так, бесплатно устраним проблему. Дорожим своей хорошей репутацией.
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Уже есть дизайн проект, возьмете в работу?
Конечно – с радостью воплотим его в реальность. Подберем подходящие строительные и отделочные материалы, приобретем их со своей корпоративной скидкой в СТД «Петрович».
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Можно заказать ремонт комнаты или ванной?

К сожалению, нет – мы выполняем только комплексный ремонт квартир.

Также мы не беремся за "доделки". Когда в квартире уже работали частные мастера, а потом "сняв сливки" срочно уехали или исчезли, оставив после себя не особо качественную подготовку.

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Сколько дней длится ремонт?
Средний срок выполнения ремонта составляет от 25 до 60 дней – все зависит от площади квартиры, сложности и объема запланированных работ. Более точно сориентируем вас по времени после обсуждения проекта и выполнения замеров.
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Сколько стоит комплексный ремонт с материалом?

Цены на услуги можно посмотреть здесь – от 3500 руб./м². Если хотите сэкономить, воспользуйтесь акциями – например, есть предложения для однокомнатных квартир и студий с предчистовой отделкой.

Материалы - в каждом случае рассчитываются индивидуально. Их стоимость напрямую зависит от количества и производителей.

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Как происходит оплата?
Сотрудничество начинается – без предоплаты. Расчеты производятся по факту - еженедельно, в соответствии составленного прорабом Акта выполненных работ - после осмотра и приема качества отделки.
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