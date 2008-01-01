Дизайн и ремонт квартир под ключ в Санкт-Петербурге
Начнем работу без предоплаты через 1–2 дня после согласования проекта
Воплотите в реальность свои мечты – закажите ремонт квартиры под ключ в нашей компании «Ремстарт», учтем каждое ваше пожелание.
Справимся с любой задачей за счет своего профессионализма, работаем с 2008 года – в портфолио более 1400 проектов.
При необходимости сделаем удаленный ремонт квартиры в СПб и ЛО – вам не придется приезжать на объект, будем отправлять отчеты и фотографии по электронной почте.
Ремонт квартиры без хлопот – выполним все необходимые работы
Оцените преимущества сотрудничества с нами
Получите смету на ремонт квартиры под ключ в течение 24 часов – если проект вас устроит, начнем его реализацию уже через 1–2 дня. На все потребуется от 25 до 45 дней в зависимости от сложности поставленных задач.
Стройте планы – сдадим объект к согласованной дате, иначе заплатим вам пенни за каждый день просрочки. Предупредим, если возникнут форс-мажорные обстоятельства – например, задержка с поставкой материалов.
Будьте уверены в качестве ремонта квартиры – предоставляем официальную гарантию по условиям договора, поскольку четко соблюдаем технологии, строительные нормы и правила. Если вдруг ошибемся, исправим за свой счет.
Избавьте себя от бесконечных поездок по строительным магазинам – выберите материалы из предложенных нами вариантов, приобретем их в СТД «Петрович» с максимальной корпоративной скидкой.
Сэкономьте на уборке квартиры после ремонта – бесплатно наведем образцовый порядок. Узнайте у замерщика и менеджера об остальных наших акциях: дарим дисконтные карты, делаем скидки на различные услуги – подробнее>>
Получайте еженедельные отчеты о проделанной нами работе и задавайте волнующие вас вопросы по ремонту квартиры.Для удобства закрепим за вашим объектом одного прораба, который будет всегда на связи.
Цены на ремонт квартир под ключ от 2 900 рублей за 1 м²
Зафиксируем согласованную стоимость в договоре
Итоговая цена ремонта квартиры под ключ рассчитывается индивидуально – сумма напрямую зависит от объема и сложности поставленных задач.
Подготовим точную смету с учетом скидок в течение дня после выполнения замеров: согласованная сумма гарантировано не изменится после завершения работ, поскольку мы укажем ее в официальном договоре.
Тарифы на ремонт квартир в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:
Дополнительные услуги по ремонту квартир:
Оцените качество ремонта квартир в СПб и ЛО
Более 1 400 реализованных проектов за 11 лет
Выполняем ремонт квартир в Санкт-Петербурге и ближайших городах Ленинградской области – Кудрово, Сертолово, Парнасе, Буграх, Янино, Пушкине, Девяткино, Новом Мурино, Шушары и Горелово.
Все строго в соответствии с согласованным дизайн-проектом: подбираем наиболее подходящие материалы и мебель, учитываем расположение предметов интерьера и электроприборов. Поэтому результат вам понравится.
Безупречный ремонт квартир под ключ – делаем как для себя
Не переживайте за качество ремонта – тщательно соблюдаем действующие строительные нормы и правила, учитываем технологические требования. Благодаря этому в вашей квартире будет комфортно и красиво: ламинат и плитка лягут идеально ровно, розеток хватит для всей бытовой техники, останется достаточно места под предусмотренную мебель.
Ремонтом займутся надежные специалисты, которые работают аккуратно и быстро: за более чем 11 лет мы сформировали хороший коллектив.
В штате нашей компании «Ремстрарт» только опытные мастера со стажем минимум от 3 лет – дизайнеры, проектировщики, маляры, плиточники, электрики, сантехники и прорабы.
Отзывы клиентов подтверждают наше мастерство
Получаем благодарности от каждого заказчика:
Расчет производится поэтапно – предложим удобную для вас схему
К сожалению, нет – мы выполняем только комплексный ремонт квартир.
Также мы не беремся за "доделки". Когда в квартире уже работали частные мастера, а потом "сняв сливки" срочно уехали или исчезли, оставив после себя не особо качественную подготовку.
Цены на услуги можно посмотреть здесь – от 3500 руб./м². Если хотите сэкономить, воспользуйтесь акциями – например, есть предложения для однокомнатных квартир и студий с предчистовой отделкой.
Материалы - в каждом случае рассчитываются индивидуально. Их стоимость напрямую зависит от количества и производителей.
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Предусмотрены индивидуальные скидки от 5 до 10% – рассчитаем смету за 24 часа.