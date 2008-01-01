Дизайн и ремонт квартир под ключ в Санкт-Петербурге

Начнем работу без предоплаты через 1–2 дня после согласования проекта

Воплотите в реальность свои мечты – закажите ремонт квартиры под ключ в нашей компании «Ремстарт», учтем каждое ваше пожелание.

Справимся с любой задачей за счет своего профессионализма, работаем с 2008 года – в портфолио более 1400 проектов.

При необходимости сделаем удаленный ремонт квартиры в СПб и ЛО – вам не придется приезжать на объект, будем отправлять отчеты и фотографии по электронной почте.